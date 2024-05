Rischiamo una pandemia | si alza l' asticella dell' attenzione sull' aviaria

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Si èta l''influenzae i casi di mucche da latte contagiate dal virus hanno fatto scattare l'allarme. A marzo 2024 alcuni allevatori hanno notato che i loro animali iniziavano a comportarsi in maniera insolita e l'hanno segnalato. Alcune settimane dopo, il 30 aprile, il Dipartimento'agricoltura degli Usa (Usda) ha confermato «la presenza del virus di influenzaad alta patogenicità» in 34 allevamenti di mucche da latte in 9 Stati americani. L'annuncio ha avuto effetti immediati, soprattutto perché il virus si è dimostrato capace di diffondersi da un allevamento all'altro. «Se molti lavoratorie aziende lattiero-casearie contraggono l'H5N1», il virus aviario che circola tra le ...