Aeroporto Milano Linate - arriva il face boarding per i passeggeri | come funziona

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nessun documento da mostrare, per salire sull’aereo ora basta mostrare il proprio volto. Grazie ad un apparato multimediale che rileva le caratteristiche biometriche della faccia del viaggiatore e acquisisce elettronicamente le informazioni contenute nel passaporto e carte di imbarco, al passeggero basterà mostrare il proprio viso ere all'imbarco senza fare file. È stato inaugurato ail servizio di, tecnologia biometrica di riconoscimento facciale per accedere ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco di, primoin Europa a utilizzare questo sistema di sicurezza. Le prime compagnie ad aderire al progetto sono state Ita Airways e Sas, ma il servizio sarà disponibile per tutte le compagnie aeree.

