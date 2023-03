Affittare uteri a 68 anni è perverso (Di giovedì 30 marzo 2023) L’immagine di Ana Obregon ha in sé qualcosa di patetico e insieme demoniaco, rappresenta in pieno lo spiritus mundi: una donna anziana, che vuol sembrare giovane, gonfia dietro gli occhiali scuri, le labbra di un turgore innaturale, a papera le chiamano quelle “labbra”, esce da una clinica o da un bar, non è importante, stringendo un fagottino vivente. Non è la nonna, è la madre. Ma non è la madre, è la “madre surrogata” che un giorno, mondati dalle ipocrisie semantiche, capiremo non esistere, sapremo essere la solita menzogna per dire una mamma che non c’è, una che ha comperato un utero e quindi un figlio. Difatti, siamo in Spagna, la politica al potere la fulmina: “Mi è parsa un’immagine dantesca”, protesta fuori dai denti Pilar Alegria, ministro dell’Istruzione e portavoce del Partito socialista del premier Pedro Sanchez: “Questo si chiama utero in affitto, non gravidanza ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 marzo 2023) L’immagine di Ana Obregon ha in sé qualcosa di patetico e insieme demoniaco, rappresenta in pieno lo spiritus mundi: una donna anziana, che vuol sembrare giovane, gonfia dietro gli occhiali scuri, le labbra di un turgore innaturale, a papera le chiamano quelle “labbra”, esce da una clinica o da un bar, non è importante, stringendo un fagottino vivente. Non è la nonna, è la madre. Ma non è la madre, è la “madre surrogata” che un giorno, mondati dalle ipocrisie semantiche, capiremo non esistere, sapremo essere la solita menzogna per dire una mamma che non c’è, una che ha comperato un utero e quindi un figlio. Difatti, siamo in Spagna, la politica al potere la fulmina: “Mi è parsa un’immagine dantesca”, protesta fuori dai denti Pilar Alegria, ministro dell’Istruzione e portavoce del Partito socialista del premier Pedro Sanchez: “Questo si chiama utero in affitto, non gravidanza ...

