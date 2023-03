A Roma mette radici l’OrtoFrutteto solidale amico delle api (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Messo a dimora a Roma, presso uno dei terreni gestiti dalla Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco, un OrtoFrutteto solidale. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno di Banca di Credito Cooperativo di Roma con il supporto tecnico di AzzeroCO2. L’intervento ha riguardato un terreno nei pressi dell’Appia Antica di cui dispone la Cooperativa e nel quale sono state messe a dimora 120 piante appartenenti a specie mellifere e cespugliose tra le quali albicocchi, antiche varietà fruttifere laziali, ulivi, lavanda, rosmarino e salvia. Si tratta di piante selezionate per attrarre e proteggere le diverse specie di insetti impollinatori come api, farfalle e bombi dal cui prezioso lavoro di impollinazione dipende la conservazione del patrimonio di biodiversità e la cui sopravvivenza è però minacciata da inquinamento, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Messo a dimora a, presso uno dei terreni gestiti dalla Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco, un OrtoFrutteto. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno di Banca di Credito Cooperativo dicon il supporto tecnico di AzzeroCO2. L’intervento ha riguardato un terreno nei pressi dell’Appia Antica di cui dispone la Cooperativa e nel quale sono state messe a dimora 120 piante appartenenti a specie mellifere e cespugliose tra le quali albicocchi, antiche varietà fruttifere laziali, ulivi, lavanda, rosmarino e salvia. Si tratta di piante selezionate per attrarre e proteggere le diverse specie di insetti impollinatori come api, farfalle e bombi dal cui prezioso lavoro di impollinazione dipende la conservazione del patrimonio di biodiversità e la cui sopravvivenza è però minacciata da inquinamento, ...

