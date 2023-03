Via libera al Decreto bollette 2023: tutti i bonus e le misure contro il caro energia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma – Decreto bollette, c’è l’ok del Consiglio dei ministri. Su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, è stato approvato il Decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. “Le misure a sostegno di famiglie e imprese sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell’andamento dei prezzi dell’energia, sia dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico”, si legge in una nota del Mef. “Sostenere concretamente cittadini e imprese rimane la priorità di questo Governo” scrive sui social, al termine del Cdm, il premier ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma –, c’è l’ok del Consiglio dei ministri. Su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, è stato approvato ilcona sostegno di famiglie e impreseile interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. “Lea sostegno di famiglie e imprese sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell’andamento dei prezzi dell’, sia dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico”, si legge in una nota del Mef. “Sostenere concretamente cittadini e imprese rimane la priorità di questo Governo” scrive sui social, al termine del Cdm, il premier ...

