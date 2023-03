Troppo Barcellona per la Roma Femminile, fuori dalla Champions. Ma che festa al Camp Nou (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si giocava alle 18:45 la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League Femminile tra il Barcellona e la Roma, con le spagnole che... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si giocava alle 18:45 la gara di ritorno dei quarti di finale diLeaguetra ile la, con le spagnole che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Troppo Barcellona per la Roma Femminile, fuori dalla Champions. Ma che festa al Camp Nou: Si giocava alle 18:45 la… - romanewseu : Women’s Champions League, la #Roma lotta ma il #Barcellona è troppo forte. Al Camp Nou finisce 5-1 per le blaugrana… - LFootball_ : ?? Finisce qui la #uwcl per la #Roma femminile ???? #Barcellona troppo forte per la Roma. ?? @AnnaSerturini è la pr… - sportface2016 : #Women #ChampionsLeague Manita del Barcellona alla Roma, blaugrana in semifinale - WingedMind7 : @pazzamentejuve Ma come fai a dire che non ci stiamo provando? Ma che devono fa quelle povere criste? È il primo an… -