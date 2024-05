Taranto-Picerno in tv | data - orario e diretta streaming playoff Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudel match valido per il secondo turno della fase interna ai gironi deidi. Nel gruppo C i pugliesi sfidano i lucani per sognare ancora laB. Ilha superato al primo turno il Latina con un pareggio, ilha invece battuto il Crotone in modo netto e perentorio. C’è da ricordare che non sono previsti supplementari o rigori, quindi la squadra rossonera, oltre a giocare tra le mura amiche, può avanzare al primo turno della fase nazionale anche con un pareggio. Chi vincerà allo stadio Iacovone? Appuntamento ada ...