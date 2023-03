Pattinaggio sincronizzato, Mondiali 2023: inizia la corsa delle Hot Shivers verso la top 10 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sarà un weekend di fondamentale importanza per tutto il movimento del Pattinaggio sincronizzato nostrano. Venerdì 31 marzo infatti andranno in scena all’Olympic Center Lake Placid (Stati Uniti) i Campionati Mondiali 2023, gara in cui saranno della partita le Hot Shivers, team di punta della Nazionale italiana. Una grande occasione per le nostre ragazze che, in crescita da diverso tempo, cercheranno di migliorare l’undicesimo posto ottenuto lo scorso anno in quel di Hamilton rientrando così in una meritata top 10. Tanti i gruppi da seguire con particolare attenzione: su tutte le canadesi Les Supremes, già detentrici del titolo iridato, e le temibili finlandesi del Team Helsinki Rockettes. Da non sottovalutare poi il secondo gruppo canadese, il Team Nexxice, quarto nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sarà un weekend di fondamentale importanza per tutto il movimento delnostrano. Venerdì 31 marzo infatti andranno in scena all’Olympic Center Lake Placid (Stati Uniti) i Campionati, gara in cui saranno della partita le Hot, team di punta della Nazionale italiana. Una grande occasione per le nostre ragazze che, in crescita da ditempo, cercheranno di migliorare l’undicesimo posto ottenuto lo scorso anno in quel di Hamilton rientrando così in una meritata top 10. Tanti i gruppi da seguire con particolare attenzione: su tutte le canadesi Les Supremes, già detentrici del titolo iridato, e le temibili finlandesi del Team Helsinki Rockettes. Da non sottovalutare poi il secondo gruppo canadese, il Team Nexxice, quarto nel ...

