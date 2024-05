Sardegna - la moratoria sulle rinnovabili significa continuare col gas

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ladella, proposta dalla giunta di centrosinistra dellaguidata dalla pentastellata Alessandra Todde, è tra gli ultimi atti di una campagna ostile, che rischia di first appeared on il manifesto.

Il più grande parco fotovoltaico del Nord Italia sta per nascere in provincia di Udine - Il più grande parco fotovoltaico del Nord Italia sta per nascere in provincia di Udine - Con l’installazione totale di oltre 150 MWp, l’impianto produrrà oltre 210 GWh annui che soddisfaranno il fabbisogno di energia elettrica di oltre 75.000 famiglie ...

Decreto Agricoltura, Meloni “Difendiamo settori strategici” - Decreto Agricoltura, Meloni “Difendiamo settori strategici” - ROMA (ITALPRESS) – “Importanti iniziative in Consiglio dei Ministri con l’approvazione del decreto Agricoltura. Stop al fotovoltaico senza regole e più energia pulita senza consumare suolo agricolo, p ...

Fotovoltaico: perché la Sardegna sta bloccando tutti i nuovi impianti (e lo sviluppo delle rinnovabili) - Fotovoltaico: perché la sardegna sta bloccando tutti i nuovi impianti (e lo sviluppo delle rinnovabili) - Stop per 18 mesi alla realizzazione di impianti rinnovabili che comportino consumo di suolo: in sardegna fa discutere la moratoria appena approvata dalla Giunta regionale che avrebbe l’obiettivo di tu ...