Basket Serie B Interregionale Loreto Pesaro espugna Senigallia in gara 1 dei play-off

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ultimo quarto decisivo per gli ospiti che rimontano dal -7 e vincono 82-87 in1 dei quarti, 8 Maggio 2024 – Al termine di una partita bellissima, e come prevedibile estremamente equilibrata in quello che è il quarto di finale più atteso della B, ilil rinnovato PalaPanzini di, battendo la Goldengas 82-87 con un ultimo quarto di grande livello in primis difensivo e cinque uomini in doppia cifra, trascinata da un Martinez che si conferma determinante nel salto di qualità compiuto dalla squadra di Foglietti nel corso del torneo. Ospiti ora dunque avanti nella1-0 e col match point a disposizione davanti al pubblico amico domenica prossima, mentre per la Goldengas la prima sconfitta ...

La Luiss torna al successo con un super Sabin, Nardò sconfitta - La Luiss torna al successo con un super Sabin, Nardò sconfitta - Il Toro è in ginocchio. Anche a Roma Hdl Nardò Basket mostra la brutta faccia di se stessa e si arrende a Luiss al termine di una ...

Basket, Fenerbahce e Olympiacos volano alla Final Four di Eurolega. Battute Monaco e Barcellona - Basket, Fenerbahce e Olympiacos volano alla Final Four di Eurolega. Battute Monaco e Barcellona - Mancavano due nomi per le Final Four che si disputeranno dal 24 al 26 maggio alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E con Real Madrid e Panathinaikos già ...

Serie A2, notte fonda a Roma per Nardò: l'HDL perde 89-87 - Serie A2, notte fonda a Roma per Nardò: l'HDL perde 89-87 - Il Toro è in ginocchio. Anche a Roma Hdl Nardò Basket mostra la brutta faccia di se stessa e si arrende a Luiss al termine di una gara condotta per metà e poi regalata agli avversari nel terzo quarto.