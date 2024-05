Udinese - Ebosse | Il pareggio col Napoli è stato importante

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Enzo, difensore dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv 12 a margine della cena organizzata con i club del Basso Friuli. Queste le sue parole: “Sono molto contento di essere qui, mi fa piacere vedere tutti questi tifosi al nostro fianco soprattutto in questo momento difficile. Ci dimostra che siamo insieme per rimanere in Serie A, che è l’obiettivo comune. Lo spogliatoio sta bene, prima delle partite in passato èdifficile perché sentivamo l’obbligo di dover vincere. Il punto colperché abbiamo preso tanti gol negli ultimi minuti, stavolta invece lo abbiamo fatto. Cannavaro ci trasmette fiducia, ci mantiene concentrati sul calcio per fare il meglio possibile. Il mio rientro? Dobbiamo aspettare ancora, vedremo col mister e con lo staff ...

UDINESE - Squadra al lavoro, Giannetti rientra in gruppo - udinese - Squadra al lavoro, Giannetti rientra in gruppo - udinese al lavoro in vista del match di campionato di lunedi' prossimo in casa del Lecce, valido per la 36/a giornata di Serie A. Nell'allenamento odierno i giocatori scesi in campo col Napoli hanno s ...

I giallorossi hanno ripreso ad allenarsi in vista della sfida di lunedì sera contro l'Udinese - I giallorossi hanno ripreso ad allenarsi in vista della sfida di lunedì sera contro l'udinese - Il Lecce di Luca Gotti, dopo due giorni di riposo, ha ripreso ad allenarsi questo pomeriggio per preparare la sfida contro l'udinese, uno scontro diretto importanti per entrambe le formazioni. Ecco di ...

