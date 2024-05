Di Carlo | Napoli - quest’anno servirà da lezione per ripartire con una mentalità importante

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Di: ”dapercon una, tenendo a mente gli errori per non commetterli di nuovo” Mimmo Di, allenatore, ha parlato ai microfoni di ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte, per parlare del. Queste le sue parole: Di: ”Il cambio di allenatore ha inciso moltissimo, perché ha scompensato gli equilibri interni” “Dopo lo Scudetto vinto l’anno scorso ilpoteva iniziare un ciclo vincente per un po’ di anni, purtroppo non è accaduto. Il cambio di allenatore ha inciso moltissimo, perché ha scompensato gli equilibri interni. Ognuno di noi è fatto in un modo e si sviluppano dinamiche particolari. A ...