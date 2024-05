Real Madrid-Bayern Monaco 2-1 - rabbia de Ligt | L’arbitro ha fatto la differenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non le manda a dire Matthijs denel post-partita di2-1, semifinale di ritorno della Champions League 2023/2024. Intervistato da Movistar dopo il fischio finale, il difensore olandese ex Juventus ha parlato dell’episodio che lo ha visto coinvolto in un concitato finale di partita. Deinfatti aveva trovato il gol del pareggio al minuto 103 di un infinito recupero, una rete però vanificata dal fischio anticipato delche non ha atteso la fine dell’azione dopo la segnalazione di fuorigioco dell’assistente. Un episodio da moviola che ha subito scatenato ladei bavaresi. “Non voglio dire che ilabbia sempre gli arbitri dalla propria parte, però oggi l’arbitraggio ha ...