Ostigard | “Scudetto e Champions un sogno! Kvara mi ha detto una cosa Ho un messaggio per i tifosi del Napoli”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il difensore del, Leo, parla della sua esperienza in azzurro agli ordini di Spalletti e promette un grande regalo ai. Leo, difensore del, ha ritrovato continuità e minuti in campo con la nazionale norvegese durante la partita contro la Georgia, rappresentata dall’amico-rivaletkshelia. Nonostante il risultato dell’1-1, il giocatore norvegese ha evidenziato la presenza di ottime occasioni, che tuttavia non sono state sfruttate a pieno. «Io etskhelia ci vogliamo bene, siamo amici, siamo rimasti a parlare dopo il match per qualche minuto, abbiamo provato a fermarlo per tutto il match. Lui è un grande calciatore ma in nazionale gioca in modo differente rispetto a quanto vediamo a», ha dichiarato ...

...del Napoli si appresta a ripartire. Volge finalmente al termine la pausa obbligata dagli incontri delle nazionali. Rientrano a Castelvolturno anche i vari Kvaratskhelia, Rrahmani e, ......del match Georgia - Norvegia 1 - 1 abbiamo intervistato il difensore del Napoli Leo: ci ... Poi uno sguardo sul compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia , sulla corsae sui quarti di ......in campionato gli azzurri non aspettano altro che l'aritmetica certezza per festeggiare lo... ; Slovacchia - Bosnia (26 marzo) Lozano: Messico - Giamaica (27 marzo): Georgia - ...

Il Napoli sta per vivere il momento più importante della stagione con un campionato in cui ha 19 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e che potrebbe portare in città uno scudetto che ...Doveva essere la notte della grande sfida. La notte di Kvara contro Haaland, ovvero due delle stelle più luminose del firmamento calcistico mondiale, ma il forfait per ...