Lutto in tv | Addio improvviso a 67 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Addio a #IvanoMarescotti, lutto nel mondo del cinema e della tv - repubblica : L'addio a Ivano Marescotti: 'Ciao creatore di sogni' . La sua Romagna in lutto - vivilacosiah_ : per il resto sarò così, perché uno scenario è fisso nella mia testa e finché non avrò la smentita, io sono in lutto… - La_Prealpina : Addio a Vittorio Introini, Gallarate in lutto - ACeschia : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Olbia,Berchiddeddu in lutto per la scomparsa di Fabrizio Murrighile, addio al papà di 39 anni. Un al… -

Maria De Filippi, ile i limiti da non oltrepassare La discrezione, la puntualizzazione dei ... quello dell'al marito. "Oltre a me c'erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo ...a Imperia per la scomparsa di Gilberto Calandri, fondatore ed anima del Gruppo Speleologico ... Per anni e' stato anche insegnante di materie tecniche Imperia:a Gilberto Calandri, fondatore ...Napoli .nel mondo del calcio campano e nazionale per la morte di Carmine Tascone , scomparso all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Ex calciatore (fu attaccante dell'Avellino negli anni '60), ex ...

Calcio campano in lutto: addio a Carmine Tascone ilmattino.it

OFFANENGO - Il mondo sportivo offanenghese è in lutto per la scomparsa di un suo protagonista: Pietro Cavalli, anni 69, collaboratore (in particolare) dell’Us Offanenghese. Se ne è andato dopo avere ...Così è morto Ivan Zollet, il noto speaker radiofonico di Radio Base Venezia trovato senza vita in casa. In segno di lutto, la radio dove conduceva i suo programmi di successo Terminus e Italiansky ha ...