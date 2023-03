(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il mondo sta cambiando, si sta stravolgendo, la libertà e la democrazia stanno prendendo il sopravvento sui regimi e l’illiberalismo, ha detto Joeoggi ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Biden dice che il mondo libero oggi è più forte, i regimi sono più deboli. Il suo discorso alla seconda edizione de… -

... proprio a trovare lonecessario all'impresa. Di obiettivi in campo ce ne sono molti. Il ... con i popolari, i liberali, i conservatori e altre forze del centrodestra- osserva nell'...Visti da sinistra, dimostrano la distanza tra le istanze del Partitoe dei loro sodali ... Giovanni Donzelli , lo ha ammesso in unodi sincerità. Il centrodestra rischia di perdere ...... auspicabilmente, a darealle migliaia di pratiche per gli interventi e i cantieri da ... Le promesse dalla giunta del Partitonon mancano, anche se da quando sono al governo le unità ...

Lo slancio democratico è qui, dice Joe Biden Il Foglio

Il presidente degli Stati Uniti dice che il mondo libero oggi è più forte, i regimi sono più deboli. Il suo discorso alla seconda edizione del vertice sulle democrazie ...Fratelli d'Italia resta il primo partito ma il Pd è in rimonta. Una sorta di effetto Elly Schlein, il segretario del Pd scelto durante le ultime primarie pare aver dato, almeno nei sondaggi, un nuovo ...