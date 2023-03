Inter, l'agente di Bastoni in sede: 'E' tifoso nerazzurro, vuole rimanere qui' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giornata importante in casa Inter. A tre giorni dalla gara con la Fiorentina, i nerazzurri lavorano anche per il futuro. A tenere banco è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giornata importante in casa. A tre giorni dalla gara con la Fiorentina, i nerazzurri lavorano anche per il futuro. A tenere banco è...

Inter, in sede l'agente di Bastoni: gli ultimi sviluppi sul rinnovo - Top News Nelle ultime ore nella sede dell'Inter è arrivato anche il suo agente Tullio Tinti per provare a risolvere la situazione: i nerazzurri non vogliono correre il rischio di perdere un altro giocatore ... Inter, l'agente di Bastoni in sede: le ultime L'agente di Bastoni è lo stesso di Giorgio Scalvini, 2003 dell'Atalanta sul quale i riflettori dell'Inter sono puntati da tempo. Ora però tutti gli sforzi della dirigenza sono concentrati su Bastoni: ... Inter, ecco le alternative a Scalvini In caso di cessione sul prossimo mercato estivo il primo obiettivo dell'Inter è il giovane italiano dell'Atalanta, Giorgio Scalvini (classe 2003) che ha lo stesso agente di Bastoni: Tullio Tinti. ... INTER, AGENTE BASTONI: "DA SEMPRE TIFPSO, VUOLE RESTARE" "Sono i primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi Non capisco perché debbano essere agitati, Bastoni è sempre stato tifoso dell'Inter. Bastoni è tifoso dell'Inter e vuole restare ..."