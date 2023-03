House of the Dragon: HBO sta già pensando di fare una terza stagione? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Anche se la produzione della seconda stagione di House of the Dragon deve ancora cominciare, HBO sta già pensando alla terza stagione. Basata su Fire & Blood di George R. R. Martin, House of the Dragon racconta la guerra civile dei Targaryen, nota come Danza dei Draghi, molto prima degli eventi di Game of Thrones. Il successo da record della première del prequel ha spinto la HBO a dare il via libera a una seconda stagione poco dopo il debutto della serie. House of the Dragon: terza e quarta stagione sono già una certezza? Secondo quanto riportato da Deadline, la seconda stagione potrebbe avere 8 episodi, anziché 10 come la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Anche se la produzione della secondadiof thedeve ancora cominciare, HBO sta giàalla. Basata su Fire & Blood di George R. R. Martin,of theracconta la guerra civile dei Targaryen, nota come Danza dei Draghi, molto prima degli eventi di Game of Thrones. Il successo da record della première del prequel ha spinto la HBO a dare il via libera a una secondapoco dopo il debutto della serie.of thee quartasono già una certezza? Secondo quanto riportato da Deadline, la secondapotrebbe avere 8 episodi, anziché 10 come la prima ...

