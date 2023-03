Foibe | sfregio a Chieti | in fiamme la corona d’alloro per le vittime Fdi | “Vili aggrappati a odio ideologico”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’ultimoalle, e al ricordo delle sue tantissime, arriva da. Nella cittadina abruzzese è stata data alleladi alloro deposta in memoria nel largo che porta il nome della tragedia e di Norma Cossetto, la studentessa istriana barbaramente uccisa dai partigiani jugoslavi dopo essere stata seviziata, torturata e abusata dai suoi carcerieri. Un ennesimo gesto di disprezzo che va ben oltre la classificazione a mero “atto vandalico” ascrivibile ai soliti “ignoti”. No: perché quanto avvenuto ieri, presumibilmente nelle prime ore dell’alba, è un ulteriore colpo inferto alla memoria. Alla storia dimenticata dei massacri delle. A un capitolo tragico che ha insanguinato il nostro passato., a ...

Risulta leggermente annerito il palo su cui sono presenti due targhe: una riguarda l'intitolazione di "Largo martirti della" in ricordo delle vittime italiane di Tito e dell'esodo giuliano - ...... Giorno del Ricordo, per commemorare delle vittime dellein largo Martiri delle- Norma ... esponenti della Lega Salvini di Chieti che condannano "vile gesto incendiario commesso a '' ...... condannano 'il vile gesto incendiario' commesso a '' della corona di alloro, posta lo scorso 10 febbraio, Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dellein Largo Martiri delle ...

A Chieti è stata bruciata la corona di alloro, posta lo scorso 10 febbraio, in ricordo delle vittime delle foibe: l'azione di assoluto disprezzo tra l'altro è avvenuta nel largo che porta il nome ...Gli esponenti della Lega Salvini di Chieti Mario Colantonio e Marco di Paolo, condannano il vile gesto incendiario commesso a “sfregio” della corona di alloro,posta lo scorso 10 febbraio ,Giorno della ...