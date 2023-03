Edoardo Donnamaria torna su Radio Zeta: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 (Di mercoledì 29 marzo 2023) MILANO – Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria torna su Radio Zeta. Da lunedì sarà in diretta con Francesco Taranto a “Generazione Zeta”, dalle 17 alle 19. L’annuncio di Edoardo Donnamaria è stato dato nel corso di “Zetagram” con Carolina Russi Pettinelli e Cianna. «Buon pomeriggio a tutti, sono Edoardo Donnamaria e sono felice di essere qui con voi. Sto tornando. Da lunedì sarò in diretta qui, sono emozionatissimo», dice Donnamaria. La sua esperienza al Grande Fratello Vip è durata sei mesi circa, ora Edoardo torna alla sua più ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 marzo 2023) MILANO – Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip,su. Dasarà in diretta con Francesco Taranto a “Generazione”,1719. L’annuncio diè stato dato nel corso di “gram” con Carolina Russi Pettinelli e Cianna. «Buon pomeriggio a tutti, sonoe sono felice di essere qui con voi. Stondo. Dasarò in diretta qui, sono emozionatissimo», dice. La sua esperienza al Grande Fratello Vip è durata sei mesi circa, oraalla sua più ...

