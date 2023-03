Ambra Angiolini, parla il suo nuovo amore: “Sono molto felice” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Negli ultimi giorni Ambra Angiolini ha deciso di rendere pubblica la sua nuova storia d’amore, uscendo allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. Da mesi, infatti, la donna è felicemente legata ad Andrea Bosca. Recentemente è stato proprio l’attore ha parlare della sua love-story con la Angiolini. “Sono molto felice – Dopo la burrascosa rottura con L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Negli ultimi giorniha deciso di rendere pubblica la sua nuova storia d’, uscendo allo scoperto con il suofidanzato. Da mesi, infatti, la donna èmente legata ad Andrea Bosca. Recentemente è stato proprio l’attore hare della sua love-story con la. “– Dopo la burrascosa rottura con L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: Ambra Angiolini risponde a 18 domande in 128 secon... - CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: Ambra Angiolini rivela cosa custodisce nella sua b... - CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: Ambra Angiolini canta T'APPARTENGO a X Factor 2022 - glooit : Andrea Bosca rompe il silenzio sulla sua storia con Ambra Angiolini: le parole leggi su Gloo… - succoacida : @porcobioo sì dalla sottoscritta e anche da ambra angiolini -