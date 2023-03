Stop motori termici | Europa dice sì Punti ricarica ogni 60 km

(Di martedì 28 marzo 2023) Prima intesa fra Consiglio e Parlamento Ue per inserire sulle grandi arterie europee stazioni dielettriche e a idrogeno, in vista della fine della produzione di auto a benzina e diesel. Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Sullo stop ai motori inquinanti #Meloni esce di nuova con le ossa rotta dalla partita europea. Settimane a vantarsi… - TgLa7 : ++ L'Italia astenuta sullo stop #Ue ai motori termici nel 2035 ++ Insieme a Bulgaria e Romania, contraria la Polonia - TgLa7 : #Auto: ok definitivo #Ue a stop motori termici dal 2035 - RosarioCimino11 : RT @BimbePeppe: Ministri dell’energia ???? hanno approvato lo stop ai motori termici dal 2035. Tutti hanno votato a favore. La Polonia ha vo… - sologiuma : Un'altro fiasco dell'Italia sullo stop ai motori termici dal 2035 con l'eccezione della Germania per i carburanti s… -

AGI - I ministri dell'Energia dell'Ue hanno dato il via libera definitivo alloalla vendita di auto nuove atermici dal 2035. Il provvedimento è passato con il voto favorevole della Germania che ha ottenuto una deroga per i combustibili sintetici. L'Italia - a quanto ...In sostanza, dice Pichetto Fratin da un lato l'Italia apprezza 'la scelta di riconsiderare iendotermici indispensabili per la sostenibilita' economica e sociale di molti paesi dell'Unione, ...Italia, Romania e Bulgaria astenuti, Polonia vota contro . I ministri dell'energia Ue hanno approvato il regolamento che prescrive loaiendotermici per le auto e i furgoni nuovi a partire dal 2035. Cio' sulla scorta di una dichiarazione della Commissione al momento non resa nota che stabilisce di fatto una specie di ...

Ministri Ue ratificano lo stop ai motori termici nel 2035 Agenzia ANSA

AGI - I ministri dell'Energia dell'Ue hanno dato il via libera definitivo allo stop alla vendita di auto nuove a motori termici dal 2035. Il provvedimento è passato con il voto favorevole della ...Auto, ecco la svolta. I ministri europei dell'Energia hanno ratificato a maggioranza il regolamento sullo stop ai motori termici alimentati a benzina e diesel nel 2035. «Ci adopereremo, nell'ambito ...