Serale di Amici 22, maretta tra i giudici? Il dettaglio che fa arrabbiare il web (Di martedì 28 marzo 2023) Da qualche settimana è incominciato il Serale di Amici 22 e i telespettatori hanno potuto conoscere i tre giudici inediti, ovvero Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffré e Michele Bravi, i quali si sono messi subito in mostra tra siparietti e voti inaspettati. Tuttavia, alcuni gesti che si ripropongono in ogni appuntamento hanno fatto storcere il naso di numerosi telespettatori. Quale? Secondo la maggior parte dell'opinione pubblica, Michele sarebbe spesso messo da parte dagli altri due. Vediamo che cosa sta davvero accadendo dietro le quinte. Serale di Amici 22: il dettaglio che fa discutere E' emersa una polemica sui social in queste ore riguardo al rapporto dei tre giudici del Serale di Amici 22. Intervistata a Verissimo, la giuria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MartinaRotella1 : RT @forvmidablee: no sì comunque bello il serale di amici - Sara24981 : Qualcuno sa come partecipare al pubblico del serale di Amici? e qualcuno che organizza pullman che partono da Taran… - Kekka________ : RT @adorototale: Unpopolar opinion: amici era molto più bello quando c’erano ancora le due squadre, quando i ragazzi indossavano in prima s… - LeporacePia : @amicii_news Propongo alla redazione di Amici che al serale dovete far vincere due per il ballo e due per il canto - Sabrymlk17 : @TMassimo6 La finale del grande fratello o il serale di amici -