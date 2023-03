“Quelle tre…” GF Vip 7 | colpo inaspettato su Oriana | Micol e Giaele | “È stato lui”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 marzo 2023) GF Vip, Charlie Gnocchi contro. Come tutti sanno le tre gieffine sono state le prime a guadagnarsi l’accesso alla finale e questo non ha fatto che cementare il loro rapporto. Gli altri due finalisti sono usciti fuori dalla puntata di ieri, lunedì 27 marzo, e si tratta di Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. In tanti hanno notato la reazione dei vipponi all’annuncio che la quinta finalista sarebbe stata l’influencer triestina, non troppo apprezzata all’interno della Casa.Marzoli,Incorvaia eDe Donà non hanno mai legato né con Nikita Pelizon né con Antonella Fiordelisi. Queste ultime due avevano invece legato particolarmente con Charlie Gnocchi che in queste ore è tornato a far parlare di sé. L’ex gieffino nei giorni scorsi ha rilasciato una ...