"Per tre giorni così": Chiara Ferragni parte ma finisce malissimo (Di martedì 28 marzo 2023) Disavventura africana per Chiara Ferragni. L'influencer è volata, infatti, nel continente nero in vacanza con alcuni amici. Un viaggio in programma dal 2020, ma purtroppo rimandato per ben 3 anni, a causa della pandemia. Una volta giunta a Johannesburg, in Sudafrica, ha scoperto, però, che la Lufthansa, compagnia con cui aveva volato, le ha smarrito i bagagli. I suoi e quella dell'amica e collega Chiara Biasi. In una stories Instagram, la Ferragni ha così annunciato la sventura: “Ragazzi siamo arrivati in Africa. Purtroppo i nostri bagagli non sono arrivati, per favore Lufthansa mandatele qui presto”. Nel frattempo, Fedez è rimasto a Milano a cambiare i pannolini di sua figlia Vittoria. “Per almeno 3 giorni starò vestita così”, ha invece commentato sconsolata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Disavventura africana per. L'influencer è volata, infatti, nel continente nero in vacanza con alcuni amici. Un viaggio in programma dal 2020, ma purtroppo rimandato per ben 3 anni, a causa della pandemia. Una volta giunta a Johannesburg, in Sudafrica, ha scoperto, però, che la Lufthansa, compagnia con cui aveva volato, le ha smarrito i bagagli. I suoi e quella dell'amica e collegaBiasi. In una stories Instagram, lahaannunciato la sventura: “Ragazzi siamo arrivati in Africa. Purtroppo i nostri bagagli non sono arrivati, per favore Lufthansa mandatele qui presto”. Nel frattempo, Fedez è rimasto a Milano a cambiare i pannolini di sua figlia Vittoria. “Per almeno 3starò vestita”, ha invece commentato sconsolata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Complimenti, andiamo proprio bene… Già, questi tre anni lo hanno dimostrato, eravamo messi male, ora si prospetta u… - ultimora_pol : Ritardi nell'attuazione del Pnrr, la Commissione europea blocca per un altro mese la terza tranche di 19 miliardi d… - tuttosport : ???? La #Serbia batte 2-0 il Montenegro grazie alla doppietta di #Vlahovic ?? ?? Tre gol in due partite per l’attaccante bianconero! - millo1970 : RT @recensiremondo: Tre giallisti 'classici' che non dovrebbero mancare in una biblioteca ideale: (lasciamo da parte Simenon, perché ovvio)… - kittviee_ : @Wonderlover85 Io lo ho tolto uso streaming commiunity per vedere ogni tanto quello che mi interessa e fine. È tre… -

L'Angelus nello spazio Nel decimo anniversario del pontificato, e a tre anni dall'evento in piazza San Pietro, il dicastero della comunicazione della Santa Sede ha deciso di coinvolgere Politecnico, Asi e Cnr per dare ... Hybrid work, un nuovo centro per vivere le tecnologie Qui vengono progettati sistemi di digital workplace , soluzioni di comunicazione e strumenti per il lavoro ibrido che possono essere testati e realizzati su misura. La struttura è suddivisa in tre ... Povertà in Italia, a rischio 8,2 milioni di persone ... sia quella esclusivamente sociale (per il 5% delle famiglie totali), sia quella integrata con i ... Sono tre gli elementi, si legge nell'indagine, che porteranno a questa situazione: le modifiche del ... Nel decimo anniversario del pontificato, e aanni dall'evento in piazza San Pietro, il dicastero della comunicazione della Santa Sede ha deciso di coinvolgere Politecnico, Asi e Cnrdare ...Qui vengono progettati sistemi di digital workplace , soluzioni di comunicazione e strumentiil lavoro ibrido che possono essere testati e realizzati su misura. La struttura è suddivisa in...... sia quella esclusivamente sociale (il 5% delle famiglie totali), sia quella integrata con i ... Sonogli elementi, si legge nell'indagine, che porteranno a questa situazione: le modifiche del ... I penalisti scioperano per tre giorni: 'Il governo è inerte sulle riforme' Agenzia ANSA Ape sociale in scadenza, quando fare domanda Si avvicina la scadenza della prima finestra per presentare la domanda per l’Ape sociale da parte di coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023. Come l’anno scorso, chi è in possesso ... A tre padri di ragazzi autistici il premio Marina Garbesi (ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - Tre padri di ragazzi autistici, tre "Autism manager", tre professionisti della comunicazione che indicano la linea per un'informazione corretta, coerente e continuativa, ... Si avvicina la scadenza della prima finestra per presentare la domanda per l’Ape sociale da parte di coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023. Come l’anno scorso, chi è in possesso ...(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - Tre padri di ragazzi autistici, tre "Autism manager", tre professionisti della comunicazione che indicano la linea per un'informazione corretta, coerente e continuativa, ...