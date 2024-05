(Di martedì 7 maggio 2024) Washington, 7 mag. (Adnkronos) - L'amministrazione Biden nega cheabbialadiil. Lo ha detto in una conferenza stampa il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller. Lo riporta al

Una delegazione di Hamas tornerà martedì in Egitto per riprendere i negoziati sulla tregua a Gaza. L’esercito israeliano è pronto a lanciare la sua offensiva nel sud di Gaza, a Rafah. A Gerusalemme le attrezzature di Al Jazeera sono state ...

L’esercito israeliano sta iniziando a lanciare volantini nella parte orientale di Rafah , inviare messaggi e fare telefonate ai palestinesi contenenti istruzioni sulle zone che devono essere evacuate a Rafah e su quali percorsi prendere per ...

"Mediatori dalla parte di Hamas": l'accusa di Israele sui negoziati di pace - "Mediatori dalla parte di hamas": l'accusa di Israele sui negoziati di pace - Delegazioni del Qatar, degli Stati Uniti, guidata dal direttore della Cia, William Burns, e di hamas, sono da oggi in Egitto per riprendere i colloqui. Rafah trattiene il respiro Sul fronte la ...

Mo: al Jazeera, ‘Hamas non ha accettato proposta Usa di cessate il fuoco’ - Mo: al jazeera, ‘hamas non ha accettato proposta Usa di cessate il fuoco’ - Washington, 7 mag. (Adnkronos) – L’amministrazione Biden nega che hamas abbia accettato la proposta di cessate il fuoco. Lo ha detto in una conferenza stampa il portavoce del Dipartimento di Stato ...

Conflitto d’interessi, Conte alla maggioranza: “Di che cosa avete paura Ci sono parlamentari lobbisti e senatori pagati da Paesi stranieri” - Conflitto d’interessi, Conte alla maggioranza: “Di che cosa avete paura Ci sono parlamentari lobbisti e senatori pagati da Paesi stranieri” - “ Perché non cambiate atteggiamento Di fronte a una disciplina dettagliata, che cosa avete fatto, presentate una norma di legge-delega con lo stesso stratagemma usato contro il salario minimo: non pe ...