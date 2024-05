Zidane e il futuro al Bayern | Andrò al Bernabeu

Zinedine Zidane , ex allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro aprendo al ritorno in Italia

