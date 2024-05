Hades - un cosplay di Melinoe mostra l’audacia della dea greca

(Di martedì 7 maggio 2024) Supergiant Games ha rilasciato appena poche ore fa2 su PC in Accesso Anticipato, con Mads che ha deciso di cogliere questa importante novità per condividere il suodi, la potente ed audace protagonista assoluta di questo secondo capitoloserie. In seguito al lancio di straordinario successo del titolo, in grado di ottenere su Steam 73.000 utenti attivi ed opinioni estremamente positive, laer ha deciso di cogliere l’occasione perre uno dei suoi lavori più apprezzati dalla community. E come abbiamo accennato ad inizio articolo, ilin questione di Mads è dedicato a, una ninfa o dea ctonia invocata in uno degli Inni Orfici, rappresentata come portatrice di incubi e follia anche all’interno di ...

Hades 2 parte a razzo su Steam: più di 100.000 giocatori al lancio dell'Early Access - hades 2 parte a razzo su Steam: più di 100.000 giocatori al lancio dell'Early Access - hades 2 è stato accolto nel migliore dei modi al lancio della fase Early Access: ci sono già più di 100.000 giocatori.

Who Is Hestia in Hades 2 - Who Is Hestia in hades 2 - Are you wondering if Hestia officially makes her appearance in the hades 2 Then read on, as we talk about the goddess of fire and hearth.

Who Is Melinoe in Hades 2 - Who Is Melinoe in hades 2 - Take a look at our new hades 2 protagonist, their real-world history, and what role they play in the early access game hades 2 ...