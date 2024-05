Ferrovie | fino all’8 giugno ‘Milano centrale-Bologna’ ferma anche a Casalpusterlengo

(Di martedì 7 maggio 2024) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Il treno Trenitalia Tper (Trasporto passeggeri Emilia-Romagna) 2475, da Milanoa Bologna, in partenza alle ore 17.20, fermeràalla stazione di(Lo) alle ore 17.58a sabato 8. Ciò consentirà, quindi, di ovviare alla soppressione dellata nel lodigiano del convoglio 2595 di Trenitalia, in partenza da Milano Rogoredo alle 17.41 per Livorno che da qualche giorno enon effettueràte nella tratta lombarda.“L’accordo tra Regione Lombardia e Trenitalia – spiega l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – sopperisce il disagio dei tanti viaggiatori che utilizzavano questo treno per rientrare a ...

Via libera dal Conservatorio Statale di Benevento “Nicola Sala” alle nuove ammissioni per l’anno accademico 2024/2025. Previsti nei mesi di maggio e giugno specifici “Open day” dedicati ai diversi settori disciplinari. Innovazione nella didattica, ...

Travolse e uccise due donne in A4, assolto per vizio di mente - Travolse e uccise due donne in A4, assolto per vizio di mente - Misura che sarà rivalutata tra due anni e che proseguirà nel caso sia ancora ritenuto pericoloso. A fine giugno 2023 il gip Ileana Ramundo aveva disposto un supplemento di perizia psichiatrica ...

MEDIASET - Milan, parte l'assalto a Sesko del Lipsia: le ultime - MEDIASET - Milan, parte l'assalto a Sesko del Lipsia: le ultime - La collegialità milanista ha partorito un nome: è Benjamin Sesko, 16 gol e due assist quest'anno, il primo nome sulla lista del Milan per prendere il posto di Olivier Giroud nella prossima stagione. L ...

"Palermo mon amour", oltre 40 anni in città visti attraverso 60 foto d'autore in mostra a Madrid - "Palermo mon amour", oltre 40 anni in città visti attraverso 60 foto d'autore in mostra a Madrid - Enzo Sellerio, Letizia Battaglia, Franco Zecchin, Fabio Sgroi e Lia Pasqualino firmano gli scatti che si potranno ammirare all'Istituto Italiano di Cultura nella capitale spagnola fino al 29 giugno ...