Salute | scoperto il gene che potrebbe provocare l’Alzheimer

(Di martedì 7 maggio 2024) Scoperta rivoluzionaria in campo scientifico: trovata una formatica cheessere artefice delRicercatori spagnoli del Sant Pau Research Institute di Barcellona hanno fatto una scoperta checambiare il modo in cui comprendiamo e trattiamo. La mano di una paziente malata di Alzheimer -Ansa- Notizie.comIn uno studio pubblicato su ‘Nature Medicine’, il team guidato da Juan Fortea ha identificato una nuova formatica della malattia legata alla presenza di due copie delApoE4 negli individui. Questa condizione, nota come omozigosi per ApoE4, si è dimostrata fortemente correlata con lo sviluppo di caratteristiche biologiche delnel cervello o la presenza di biomarcatori della patologia nel ...