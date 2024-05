Del Genio durissimo contro De Laurentiis | Non ha capito - c’è un’unica cosa da fare

(Di martedì 7 maggio 2024) Il Napoli continua nella sua serie di risultati scadenti, Paolo Delci è andato giù duro in diretta radio. Il paril’Udinese è stata solamente l’ennesima triste pagina del campionato anonimo del Napoli. Un uno a uno amaro, sopraggiunto grazie all’ennesimo errore, o meglio orrore difensivo di un reparto che orfano di Minjae Kim non si è mai ritrovato. Ridurre il tutto però alle scelte societarie, oggettivamente sconcertanti e base solida dell’harakiri del Napoli, sarebbe disonesto. I calciatori, in larga parte gli stessi del dominato terzo scudetto, hanno disatteso ampiamente le aspettative, rendendosi protagonisti di atteggiamenti indolenti ed irrispettosi, soprattutto nei confronti della piazza. Delnon le manda a dire: il giornalista partenopeo duro in diretta radio Sarà con ogni probabilità rivoluzione in estate, ...

