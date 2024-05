Multilateralismo pilastro politica estera Mattarella all' Onu

(Di martedì 7 maggio 2024) I principi fondamentali della Costituzione repubblicana e quelli della Carta della Nazioni Unite «corrispondono» e condividono gli stessi «obiettivi». Il Capo dello Stato Sergioha richiamato la nascita della Repubblica per sottolineare la vocazione dell'Italia ale il suo ruolo all'interno dell'Onu. «L'obiettivo delha rappresentato ilfondamentale della nostra», ha detto il presidente della Repubblica nell'allocuzione pronunciata davanti all'Assemblea generale del Palazzo di Vetro, dal titolo 'Italia, Nazioni Unite eper affrontare le sfide comunì. È ilche «ispira il ruolo italiano nel mondo» e che «trova naturalmente espressione anche in altri ...

