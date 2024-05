Daniela Cardillo muore per un malore improvviso a 53 anni | era al primo giorno di lavoro

(Di martedì 7 maggio 2024) Si è accasciata a terra di colpo, sotto gli occhi dei passanti. Vittima di unche, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Una storia davvero terribile, quella di, 53, venuta a mancare mente era impegnata nel suo turno dia Torino. La donna era reduce da un periodo di disoccupazione e aveva finalmente trovato un nuovo impiego, ma proprio durante ilnella nuova attività è stata vittima di un destino terribile. La sua storia ha fatto il giro dei social, lasciando increduli gli utenti. Tutto è successo nella mattinata di martedì 7 maggio 2024, nel negozio di abbigliamento Blues di via Chiesa della Salute a Torino.era aldi ...

