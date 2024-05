Xi Jinping in Europa dopo 5 anni | da Macron a Orban - passando per la Serbia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 7 maggio 2024) Una settimana importante sul piano geopolitico, quella che è cominciata: Xi, il presidente della Cina torna in. La missione di Xi è cominciata domenica 5 maggio a Parigi ci son stati gli incontri col presidente francese, Emmanuele con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Xiha quindi proseguito per per Belgrado, la capitale della, e per Budapest, la capitale dell’Ungheria. Ovvero per i due paesi meno lontani dalla Russia di Putin che ci siano fra i Balcani e l’dell’Est. Si tratta del primo tour europeo di Xila pandemia di Covid-19. In quella fase tragica, col virus che dalla Cina fece il giro del mondo, il colosso asiatico ...