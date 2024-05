Canonica - morto nel cassonetto | era un ragazzo di 23 anni che abitava poco distante

(Di martedì 7 maggio 2024)(Bergamo) – Si chiamava Costantin Antoine, romeno, 23, residente a Fara Gera d’Adda con alcuni parenti, a distanza di qualche centinaio di metri dalla piazzola ecologica dove è avvenuto il dramma. È l’identità del giovanedopo essere rimasto incastrato neldi vestiti usati ad’Adda. Il giovane non aveva precedenti, quindi non era mai stato schedato o fotosegnalato, fatto che ha reso all’inizio ancor più difficile identificarlo, senza contare che in tasca non aveva alcun documento. BERGAMO//CONSTANTIN ANTONIE ILRUMENONELDID'ADDA//FOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Secondo le ultime ricostruzioni, effettuate dalle immagini delle telecamere, il 23enne sarebbe ...

Era di Locorotondo, Aveva lavorato a lungo come medico ospedaliero a Martina Franca. Era innanzitutto una persona per bene, un uomo preparato e che trattava con grande umanità chiunque, a partire da chi avesse bisogno della sanità pubblica. Era ...

Era di Locorotondo, Aveva lavorato a lungo come medico ospedaliero a Martina Franca. Era innanzitutto una persona per bene, un uomo preparato e che trattava con grande umanità chiunque, a partire da chi avesse bisogno della sanità pubblica. Era ...

Folla a Sinnai per il funerale di Nicola Perra, morto a 22 anni dopo lo schianto in moto - Folla a Sinnai per il funerale di Nicola Perra, morto a 22 anni dopo lo schianto in moto - Il ragazzo ha perso la vita domenica sulla Provinciale 17. Famiglia circondata dalla vicinanza di tutto il paese ...

Marco Spanu morto a 23 anni per infarto a Chiaramonti: gli avevano dato il Voltaren per i dolori al petto, aperte le indagini - Marco Spanu morto a 23 anni per infarto a Chiaramonti: gli avevano dato il Voltaren per i dolori al petto, aperte le indagini - Dolori a petto e schiena, alla guardia medica il dottore gli dà il Voltaren e lo dimette. Marco torna a casa e muore a 23 anni ...

Morto per un malore Fabio Gallia l'ex Ad della Cassa Depositi e Prestiti: guidò la Banca Nazionale del Lavoro - morto per un malore Fabio Gallia l'ex Ad della Cassa Depositi e Prestiti: guidò la Banca Nazionale del Lavoro - Fabio Gallia, 61 anni, è morto per un malore improvviso. Ex banchiere "prodigio", guidò la Cassa Depositi e Prestiti e la Banca Nazionale del Lavoro ...