Meteo Giro | 5° Tappa Genova-Lucca

(Di martedì 7 maggio 2024) In sella lungo la suggestiva Statale Aurelia: laverso. Gli occhi degli appassionati del ciclismo saranno puntati sullache si snoda lungo ...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Catalogna 2024 . Si parte da Sant Joan de les Abadesses per arrivare a Port Ainé: per un totale di 181 km. Altra frazione e ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d'Abruzzo 2024 , breve corsa a tappe che si svolge nel centro del nostro Paese, in questa settimana che porta ...

Venerdì a Iseo prima tappa del roadshow sulla mostra "Il Rinascimento a Brescia. Moretto, Romanino, Savoldo 1512-1552" - Iseo. Venerdì 10 maggio alle ore 17,30, in Aula Magna dell'Istituto Antonietti, in Via Paolo VI 3 a Iseo, Fondazione Brescia Musei ha organizzato ...

Il Milan italiano vince ad Andorra, e Pogacar resta in rosa - La classifica generale è rimasta invariata: Tadej Pogacar (UAE) ha mantenuto la maglia rosa di leader al termine dei 190 chilometri, disputati in parte ...

L'azzurro della Lidl-Trek vince la quarta tappa allo sprint davanti a Groves e Bauhaus. In evidenza anche Pippo Ganna - Grandissimo Jonathan Milan. L'italiano della Lidl-Trek vince la quarta tappa del Giro con arrivo ad Andora (Sv), battendo in volata Kaden Groves e Phil Bauhaus. La frazione è vissuta a lungo sulla ...