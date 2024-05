La 7 - botta e risposta Gruber-Montana | addio vicino?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 7 maggio 2024) La 7,e riposta che ha visto come protagonisti Lillied Enrico Mentana: “Lei è una maleducata” Non si è fatta assolutamente attendere lada parte di Enrico Mentana nei confronti di Lilli, ovvero i due volti iconici di La7. La giornalista non le aveva mandate a dire al suo collegato accusato di “inconsistenza” per aver ritardato la messa in onda del suo programma “Otto e mezzo“. Ladel ‘Direttore’ arriva con un post che ha pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram con tanto di curva degli ascolti del suo telegiornale. Lilied Enrico Mentana (Ansa Foto) Cityrumors.itAccuse non solo contro la sua collega, ma soprattutto contro la rete per non aver preso le distanze del caso. Uno strappo, a questo punto, molto difficile da ricucire. ...