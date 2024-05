Stragi mafiose del ’93 | Ilda Boccassini indagata a Firenze L’accusa | Non rivelò le fonti

(Di martedì 7 maggio 2024) L'ex pm di Milano, da cinque anni in pensione, è statadalla procura di, per non aver rivelato una fonte ai pm Luca Turco e Luca Tescaroli, in un'inchiesta diventata parallela a quella sui mandanti delledel 1993 L'articolo proviene daPost.

In pensione da 5 anni, l'ex pubblico ministero si ritrova indagata per «false informazioni al pm»: non ha mentito ma taciuto informazioni a sua conoscenza su una fuga di notizieIn pensione da 5 anni, l'ex pubblico ministero si ritrova indagata per ...

l’ex magistrato Ilda Boccassini , sentita in procura a Firenze , non disse nulla di ciò che sapeva sulla fonte del giornalista Giuseppe D’Avanzo, un dettaglio riportato nel suo libro “La stanza numero 30”. E per questo oggi la procura fiorentina le ...

Stragi del 1993: Ilda Boccassini indagata a Firenze - stragi del 1993: Ilda Boccassini indagata a Firenze - L'ex procuratore aggiunto di Milano, ora in pensione, Ilda Boccassini, sarebbe stata indagata dalla procura di Firenze con l'accusa di false informazioni al pm aggravate dal tipo di indagine… Leggi ...

Stragi '93, l'ex pm Ilda Boccassini indagata a Firenze perché "non rivelò la fonte" - stragi '93, l'ex pm Ilda Boccassini indagata a Firenze perché "non rivelò la fonte" - L'ex pm di Milano Ilda Boccassini, da cinque anni in pensione, è stata indagata dalla procura di Firenze per non aver rivelato una fonte ai pm Luca Turco e Luca Tescaroli, in un'inchiesta diventata ...

Mafia, Boccassini indagata a Firenze per false informazioni al pm - Mafia, Boccassini indagata a Firenze per false informazioni al pm - L'ex procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini è indagata dalla Procura di Firenze per false informazioni ... insieme con i colleghi di Caltanissetta nell'inchiesta sulle stragi mafiose del 1993, ...