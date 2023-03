Per evitare nuove crisi occorre completare l’Unione bancaria. La versione di Polillo (Di martedì 28 marzo 2023) Quali insegnamenti trarre dall’insorgere delle prime crisi bancarie, che hanno scosso le principali borse occidentali e fatto temere il peggio? Riflessione doverosa, viste le incertezze che ancora permangono ed il rischio di una loro recrudescenza. Al momento le risposte sono state diverse a secondo della latitudine dei vari interventi. In California, la crisi della Svb (Silicon Valley Bank) è stata circoscritta grazie ad un forte intervento della Fed. Il Tesoro americano, com’è noto, ha approntato un fondo (Bank Term Funding Program) di 25 miliardi di dollari. Sarà utilizzato per finanziare le banche che hanno acquistato, in passato, T-bond e che ora, a causa delle mutate condizioni della politica monetaria, si sono deprezzati, generando forti perdite nei relativi bilanci. Questi stessi titoli saranno ora utilizzati come collaterale per i prestiti ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) Quali insegnamenti trarre dall’insorgere delle primebancarie, che hanno scosso le principali borse occidentali e fatto temere il peggio? Riflessione doverosa, viste le incertezze che ancora permangono ed il rischio di una loro recrudescenza. Al momento le risposte sono state diverse a secondo della latitudine dei vari interventi. In California, ladella Svb (Silicon Valley Bank) è stata circoscritta grazie ad un forte intervento della Fed. Il Tesoro americano, com’è noto, ha approntato un fondo (Bank Term Funding Program) di 25 miliardi di dollari. Sarà utilizzato per finanziare le banche che hanno acquistato, in passato, T-bond e che ora, a causa delle mutate condizioni della politica monetaria, si sono deprezzati, generando forti perdite nei relativi bilanci. Questi stessi titoli saranno ora utilizzati come collaterale per i prestiti ...

