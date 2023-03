Pd, Boccia eletto presidente gruppo Senato. Braga alla Camera (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - Francesco Boccia è il nuovo presidente del gruppo Pd del Senato. Chiara Braga è la nuova capogruppo alla Camera. E' quanto ha stabilito oggi l'assemblea dei Senatori dem a Palazzo Madama dopo la proposta della segretaria Elly Schlein. "Ora iniziamo un lavoro parlamentare in raccordo con il partito e che avrà come punto riferimento costante le piazze, i luoghi dei bisogni degli italiani”, l'indirizzo di Boccia, proposto da Schlein "per la sua solidità, capacità politica ed esperienza" ed eletto per acclamazione stamattina dai Senatori dem. La riunione è cominciata con l'intervento della presidente uscente Simona Malpezzi , che ha comunicato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - Francescoè il nuovodelPd del. Chiaraè la nuova capo. E' quanto ha stabilito oggi l'assemblea deiri dem a Palazzo Madama dopo la proposta della segretaria Elly Schlein. "Ora iniziamo un lavoro parlamentare in raccordo con il partito e che avrà come punto riferimento costante le piazze, i luoghi dei bisogni degli italiani”, l'indirizzo di, proposto da Schlein "per la sua solidità, capacità politica ed esperienza" edper acclamazione stamattina dairi dem. La riunione è cominciata con l'intervento dellauscente Simona Malpezzi , che ha comunicato ...

