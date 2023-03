Le App per rimanere svegli durante la guida (Di martedì 28 marzo 2023) I colpi di sonno alla guida possono essere molto pericolosi, specie se guidiamo di notte durante un lungo viaggio (diciamo superiore alle 3 ore). Il colpo di sonno inibisce l'attenzione e ci fa perdere concentrazione alla guida, facendoci appisolare senza nemmeno accorgercene: il risultato è catastrofico, con un'elevato rischio di incidenti gravi e di conseguenze per noi e per le persone che passano sulla nostra strada. Se corriamo il rischio di addormentarci al volante la scelta migliore è accostare in un autogrill o su una piazzola di sosta e schiacciare un un pisolino. Oltre al pisolino possiamo utilizzare delle valide app per rimanere svegli durante la guida, tenendo attivo il cervello mentre stiamo percorrendo un'autostrada senza fine o stiamo percorrendo un ... Leggi su navigaweb (Di martedì 28 marzo 2023) I colpi di sonno allapossono essere molto pericolosi, specie se guidiamo di notteun lungo viaggio (diciamo superiore alle 3 ore). Il colpo di sonno inibisce l'attenzione e ci fa perdere concentrazione alla, facendoci appisolare senza nemmeno accorgercene: il risultato è catastrofico, con un'elevato rischio di incidenti gravi e di conseguenze per noi e per le persone che passano sulla nostra strada. Se corriamo il rischio di addormentarci al volante la scelta migliore è accostare in un autogrill o su una piazzola di sosta e schiacciare un un pisolino. Oltre al pisolino possiamo utilizzare delle valide app perla, tenendo attivo il cervello mentre stiamo percorrendo un'autostrada senza fine o stiamo percorrendo un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ersilia, Livia, Romina o Flora? ? Ancora pochi giorni per scegliere il nome della nuova mascotte che affiancherà… - pomhey : Le App per rimanere svegli durante la guida - KosmopolitaD : @LAROMA24 scusate ma come cazzo si deve fare per leggere le notizie dall' app. Che siblocca e non scrolla. Grazie. - duecuoriallora : RT @alberto_depisis: Se non altro Alberto potrà dire “io c’ero” ?? Continuiamo a sostenerlo fino alla finale ???? Per votare basta mandare u… - AMeno_Offerte : Cressi Big Eyes Evolution, Maschera Subacquea di Alta qualità Unisex-Adulto in offerta al 30%! Click per l'acquisto… -