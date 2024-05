Incidente a Fermo con l’auto rubata | si schianta durante la fuga Denunciato 60enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 - Senza patente, prima ha rubato un’auto, poi, alla vista della polizia, ha dato vita ad una rocambolescaper poirsi contro un veicolo parcheggiato. E’ finita in questura la scorribanda notturna di unfermano che, alla fine, è statoalla Procura della Repubblica per furto e sanzionato per una lunga serie di infrazioni commesse riguardo le norme comportamentali del codice della strada e per guida con patente revocata. Tutto è iniziato poco dopo l’1.30, quando le pattuglie della squadra volanti della polizia di, mentre transitavano in via Bellesi, direzione piazza Dante, hanno notato sbucare dalla strada comunale Calderano, una Fiat Panda di colore bianco che, ad alta velocità, ha affrontato prima una rotatoria senza dare ...