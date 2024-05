MotoGP - GP Francia 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

MotoGP GP Francia - Marquez : “Mi sento meglio in pista - questo era l’obiettivo” Marc Marquez, pilota del team Gresini, parla alla vigilia del Gran Premio di Francia, che avrà luogo sul circuito di Le Mans: “Sono appena arrivato in Ducati, in una situazione molto speciale e ora passo dopo passo mi sento meglio in pista, più ...

MotoGP - Bagnaia sul GP di Francia : “Marquez in Ducati? Penso solo a vincere” “Chi vorrei il prossimo anno con me tra Martin e Marquez? In questi giorni ho visto un video su Twitter di un giornalista spagnolo che diceva che io non volevo Marquez nel team ufficiale ma è una cavolata. A me non interessa, io voglio solo battere ...