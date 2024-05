Secondo quanto riportato da AS, noto portale sportivo spagnolo, il Milan avrebbe avviato i contatti per un centrocampista del Real Madrid

Milan, piace un centrocampista del Genoa - milan, piace un centrocampista del Genoa - Tra i migliori centrocampista del campionato per rendimento e capacità nel recupero del pallone, Morten Frendrup è stata una delle chiavi nella grande stagione.

Milan, Amrabat pista concreta: incontro con gli agenti e prezzo fissato - milan, Amrabat pista concreta: incontro con gli agenti e prezzo fissato - Amrabat potrebbe essere il colpo di mercato low cost per il centrocampo. La squadra mercato rossonera avrebbe già incontrato gli agenti del giocatore. Il milan nel prossimo mercato si muoverà in più d ...

Calcio: Cagliari, contro il Milan in forse anche Makoumbou - Calcio: Cagliari, contro il milan in forse anche Makoumbou - Allarme Makoumbou per la partita di sabato contro il milan: oggi il centrocampista rossoblù ha saltato l'allenamento per una botta al ginocchio sinistro. (ANSA) ...