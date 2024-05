Enrico Mentana è diventato nonno | l’annuncio dalla sala parto - felice e orgoglioso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sono giorni pieni di emozioni per: dopo i duelli a distanza con Lilli Gruber, con La7, con i registi televisivi, l’incontinenza, gli ignavi, le brutte intenzioni e la maleducazione (cit.) e in generale chiunque non gli abbia detto di sì dallo scorso lunedì, è giunto per il Maratoneta un momento di gioia e serenità: è infattigrazie alla figlia Alice. Abituato com’è sempre a rimanere ai margini di ogni situazione, ha dato la notizia (ovviamente in esclusiva e in anteprima) direttamentequale non si esclude abbia anche fatto una delle sue maratone a beneficio di parenti e amici intimi.Leggi anche:, nuova frecciatina al termine del TG verso Lilli ...