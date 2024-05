Crisi climatica - nel Rio Grande do Sul aumenta il bilancio dei morti | oltre 100 Più di 230mila persone rimaste senza casa per l’alluvione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sale ildeinel Riodo Sul, lo stato brasiliano meridionale colpito dalla scorsa settimana da violente precipitazioni. L’ondata di acqua ha causato lo straripamento dei fiumi e la conseguente distruzione di case, strade e ponti. Sono almeno 107 i decessi riportati dal bollettino diramato dalla locale Protezione civile, a cui si sommano 136 dispersi e 374 feriti. Continua a crescere anche il numero di cittadini che sono stati costretti a lasciare le proprio case: si tratta di, di cui circa 67.500 sono attualmente ospitate in strutture di emergenza messe a disposizioni dalle autorità. Lo stato del Brasile colpito, conta 11,4 milioni di abitanti, più del 10% (1 milione e 476mila) si trova in una situazione critica a causa del maltempo che ha ...

