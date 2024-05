Strage di Casteldaccia - l’autopsia su tre delle cinque vittime | Polmoni ostruiti dal gas

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sarebbe l’idrogeno solforato, come si sospettava data la dinamica dell’incidente e l’assenza di maschere, la causa della morte deioperai anel Palermitano. Leavevano icompletamente, stando ai risultatiprime autopsie su tre, Epifanio Alsazia, Giuseppe La Barbera e Ignazio Giordano. Quando sono scesi nel sottosuolo uno dopo l’altro, senza precauzioni, nonostante da contratto sarebbero dovuti rimanere in superficie, avrebbero quindi inalato il gas sprigionato dalla fermentazione dei liquami, risultato fatale secondo le analisi dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Per le morti è indagato il titolare della società Quadrifoglio per cui ...