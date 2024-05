Caso Di Mare - la denuncia di un altro dipendente Rai | Ho il mesoteliom - l’ho preso nelle sede di viale Mazzini

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo le preoccupazioni sullaRai disollevate dall’avvocato di Franco Di, ex conduttore di Unomattina chescorse settimane ha annunciato di avere ila, un tumore aggressivo nel 90% dei casi dovuto all’esposizione alle polveri di amianto, ora parla undel servizio pubblico. Si chiama Mariusz Sodkiewicz e in un’intervista a la Repubblica rivela che sarebbe stato esposto alle fibre pericolose dell’amianto. Secondo il giornalista, proprio negli uffici centrali dell’azienda del servizio pubblico. Secondo quanto dichiarato dall’ex, la Rai negli anni avrebbe stanziato milioni di euro per cercare di risolvere il problema, di cui era pertanto consapevole. «Ogni anno quando si ...

L'avvocato Ezio Bonanni, legale del giornalista e presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), fa sapere alla Dire che ci sono almeno altri due ex colleghi che si sono ammalati di mesotelioma . E il caso si estende anche in Rai: "Ci sono ...

Fondali Puliti 2024, i sub ripuliscono il mare di Cattolica - Fondali Puliti 2024, i sub ripuliscono il mare di Cattolica - Appuntamento alle ore 8.30 nella sede del Circolo nautico ... Claudia Gabellini e Alessandro Uguccioni – capace di unire la passione per il mare alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Lanciamo un ...

Il panino di Pescaria è il secondo più buono al mondo: premiata la ‘rosetta’ con la tartare di tonno. “Da mangiare davanti al mare” - Il panino di Pescaria è il secondo più buono al mondo: premiata la ‘rosetta’ con la tartare di tonno. “Da mangiare davanti al mare” - E il “Panino con tartare di tonno from Pescaria a Polignano a mare” viene subito dopo l’orientale “Mie ... e approdato poi in tutta Italia – da Roma a Milano (con due sedi), da Bologna a Torino, ...