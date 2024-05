Sesta tappa Giro d’Italia 2024 | Sanchez beffa Alanphilippe - Pogacar sempre in rosa

Una giornata semplicemente indimenticabile per Pelayo Sanchez . Lo spagnolo della Movistar trionfa in una fantastica sesta tappa del Giro d’Italia 2024 con l’arrivo a Rapolano Terme. Sanchez è riuscito a battere in volata i compagni di fuga, il ...

Pogacar resta chiaramente in maglia rosa. Grande delusione per Alaphilippe, che non è più il campione capace di vincere due Mondiali di fila. Fosse stato ...