Agroalimentare, Zipponi (Fondazione UNA): "Filiera carne selvaggina è diventata risorsa" - Agroalimentare, Zipponi (Fondazione UNA): "filiera carne selvaggina è diventata risorsa" - Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “Oggi inizia finalmente un dialogo con le istituzioni. Tre anni di lavoro hanno permesso di realizzare ...

